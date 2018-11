Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Βόλου: Φωτιά στη Μαγνησία! (photos, videos)

Το βολιώτικο ντέρμπι έχει τη δική του ιστορία, κόντρες και διαμάχες που χρονολογούνται εδώ και οκτώ δεκαετίες. Αν και Νίκη Βόλου και Ολυμπιακός Βόλου έχουν αγωνιστεί στην Α’ Εθνική, ποτέ δεν έχουν συναντηθεί σε αυτό το επίπεδο, με τις αναμετρήσεις τους, επεισοδιακές κατά καιρούς να περιορίζονται στη Β’ και τη Γ’ Εθνική, αλλά και σε κάποια φιλικά, τα παλιά χρόνια.

Με αφορμή το ντέρμπι Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Βόλου την Κυριακή (4/11, 18:30), για την 6η αγωνιστική του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, το Onsports σας θυμίζει την ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων.

Η αιτία της διαμάχης των δύο ομάδων δεν είναι ξεκάθαρη, με τις προπολεμικές αναφορές να κάνουν λόγο για «διαφορά» στις καταβολές της κάθε ομάδας. Η Νίκη είναι σύμβολο των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ιωνία, ενώ ο Ολυμπιακός, που δημιουργήθηκε στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, αντιπροσώπευε τον Βόλο.

Τα ντέρμπι πάντως ανάμεσα στις δύο ομάδες ξεκινούν από το 1937 κάθε ένα έχει τη δική του ιστορία. Η πρώτη αναμέτρηση Ολυμπιακός Β. - Νίκη Β. καταγράφεται στο «Κύπελλο Πάσχα» το 1937, ενώ στην επίσημη Β’ Εθνική η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 17/11/1966 την ώρα που η Νίκη την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην παραπάνω κατηγορία.

Το πρώτο ματς Νίκης - Ολυμπιακού έγινε στις 18 Απριλίου του 1937 και ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 με δύο γκολ του Νίκου Μαλαβέτα, ενώ για τη Νίκη σκόραρε ο Πρίαμος Χιωτάκης.

Η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Ολυμπιακού καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 1948 όταν κέρδισε 10-2 (Δημητρακόπουλος 4 γκολ, Βικιώτης 3 και από 1 οι Βογιατζής, Σκλέτζας και Βασιλάκης, ενώ για τη Νίκη σκόραρε ο Πανταζόπουλος). Το 1951 στο Τζάνειο κύπελλο μετά από ένα 2-2 ο τίτλος με απόφαση της ΕΠΣΘ κρίθηκε με το στρίψιμο κέρματος και τυχερή τη Νίκη, ενώ υπήρξαν και επεισοδιακά ματς, απόφαση Νομάρχη για προσωρινή απαγόρευση αγώνων και στη συνέχεια αγώνας συμφιλίωσης!

Τελευταία νίκη του Ολυμπιακού στη Νέα Ιωνία καταγράφεται στις 31 Μαΐου 1981 (1-2 με δυο γκολ του Γ. Καραμίχαλου), ενώ στο επόμενο ματς της καινούργιας περιόδου (13/9/81) η Νίκη στην πρεμιέρα έσπασε την τότε δυσμενή παράδοση κερδίζοντας 3-1 κι ενώ οι φίλαθλοι πριν την έναρξη πέταξαν ρόδια στο γήπεδο! Στα χρόνια αυτά υπάρχουν συναντήσεις που μένουν στην ιστορία, όπως τον Σεπτέμβριο του 1979 στην «κλούβα» που για τον Ολυμπιακό σκόραρε από το ένα τέρμα στο άλλο ο γκολκίπερ Μπάμπης Χατζημεστής κατά του Θανάση Τικταπανίδη, όπως τον Γενάρη του 1981 στο χιονισμένο Στάδιο Βόλου με διαιτητή τον Βολιώτη Βαγγέλη Αρχοντά, ενώ στην νεότερη ιστορία υπήρχαν ακόμη και 90λεπτες μάχες συγκατοίκων παικτών… αλλά και παικτών που σκόραραν σε ντέρμπι και για τους δύο (Διαμαντάρας).

Στην επίσημη B’ Eθνική έχουν γίνει τριάντα παιχνίδια και ο Ολυμπιακός Βόλου ως γηπεδούχος έχασε μόνο μια φορά στο πρόσφατο 2014 με το γκολ του Τζιώρα, ενώ συνολικά υπερέχει τις Νίκης με 14 νίκες, 11 ισοπαλίες και 5 ήττες. Ακόμη και μετά το 1981 που η Νίκη δεν έχει χάσει ως γηπεδούχος ο Ολυμπιακός έχει πάρει 9 ισοπαλίες.

Το σημερινό ντέρμπι θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και μετά από αρκετά χρόνια, στο γήπεδο θα βρεθούν οπαδοί και των δύο ομάδων, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Αν και βρισκόμαστε μόλις στην 6η αγωνιστική, το ντέρμπι θα κρίνει την κατάσταση στην κορυφή, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς και τη Νίκη να ακολουθεί με 13.

Τα βολιώτικα ντέρμπι σε Β’ και Γ’ Εθνική:

B’ Εθνική

17/11/66: Νίκη - Ολυμπιακός 0-0

02/03/67: Ολυμπιακός - Νίκη 2-0 (9’ Πασχαλίδης, 49’ Mαλάκος) 03/11/68: Oλυμπιακός - Nίκη 2-0 (33’ Διακουμής, 87’ Tζίνης)

02/03/69: Nίκη - Oλυμπιακός 2-1 (14’ Λεφάκης, 56’ Kουκλάκης-60’ Πασχαλίδης)

03/11/76: Oλυμπιακός - Nίκη 3-2 (3’ Παναγής, 48’ πεν. Λάζος, 57’ Σταυρίδης - 15’ πεν. Kράλλης, 62’ Π. Tριχιάς)

13/02/77: Nίκη - Oλυμπιακός 0-0

18/12/77: Nίκη - Oλυμπιακός 1-2 (11’ πεν. Xανταμπάκης-41’ Σκούρας, 83’ Tριχιάς)

14/05/78: Oλυμπιακός - Nίκη 1-0 (51’ Σταυρίδης)

01/10/78: Oλυμπιακός - Nίκη 2-0 (56’ Παναγής, 83’ Kαραμίχαλος)

11/02/79: Nίκη - Oλυμπιακός 0-0

16/09/79: Νίκη - Oλυμπιακός 1-1 (74’ πεν. Xασάπης-47’ Xατζημεστής)

03/02/80: Oλυμπιακός - Nίκη 2-1 (6’ Σιατήρας, 51’ Kουρνάκης-58’ Xανταμπάκης)

11/01/81: Oλυμπιακός - Nίκη 4-3 (9’, 13’, 61’ Σιατήρας, 46’ πεν. Kαραμίχαλος-3’ Tομπουλίδης, 22’ Kράλλης, 75’ πεν. Παπέτας) - (ο Χαυτζής απέκρουσε πέναλτι του Τριχιά)

31/05/81: Nίκη - Oλυμπιακός 1-2 (65’ Παπέτας - 45’, 75’ Kαραμίχαλος)

13/09/81: Nίκη - Oλυμπιακός 3-1 (6’ Bούλγαρης, 62’ Kατσικάς, 85’ Kατιανός-15’ Γκιούγκης)

14/02/82: Oλυμπιακός - Nίκη 2-1 (42’ Kαπουράνης, 71’ πεν. Kαραμίχαλος-27` Σταυρίδης)

16/01/83: Oλυμπιακός - Nίκη 2-0 (5’ Bουρούκος, 11’ Oικονόμου)

05/06/83: Nίκη-Oλυμπιακός 1-1 (63’ Δουζένης - 9’ Tάχος)

04/12/83: Oλυμπιακός-Nίκη 2-0 (78’ Σταματίου, 82’ Λόλλας)

06/05/84: Nίκη - Oλυμπιακός 0-0 20/12/04: Nίκη - Oλυμπιακός 1-0 (34’ Kοντέων)

23/04/05: Ολυμπιακός - Νίκη 1-0 (19’ Μπουντούρης)

23/10/05: Νίκη-Ολυμπιακός 2-0 (14’ Σαϊτιώτης, 61’ Παυλίδης)

19/02/06 Ολυμπιακός - Νίκη 2-1 (37’ πεν. Ζαβαντίας, 63’ Μπουέλε-2’ Μπαλάφας)

16/12/12: Ολυμπιακός Βόλου - Νίκη 0-0

20/04/13: Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός 1-1 (13’ πεν. Πουρτουλίδης - 58’ Μπρέσκα)

05/06/13 (play off): Ολυμπιακός - Νίκη 1-1 (19’ Μπρέσκα - 36’ Κυριάκος)

16/06/13 (play off): Νίκη - Ολυμπιακός 1-1 (24’ Βέρτζος - 20’ Σολάκης)

13/04/14 (play off): Ολυμπιακός - Νίκη 0-1 (44’ Τζιώρας)

11/05/14 (play off): Νίκη - Ολυμπιακός 0-0

Γ’ Εθνική

07/10/84: Oλυμπιακός - Nίκη 2-0 (35’ Tάχος, 89’ Διαμαντάρας)

24/02/85: Nίκη - Oλυμπιακός 3-0 (21’ Σωτηρόπουλος, 53’ Σκούρας, 70’ Kουτσιμάνης

26/01/86: Nίκη - Oλυμπιακός 2-0(στο ΕΑΚ) (62’ Mαργαριτόπουλος, 80’ πεν. Διαμαντάρας)

15/06/86: Oλυμπιακός - Nίκη 0-0

28/12/94: Nίκη - Oλυμπιακός 1-0 (87’ Aνδρουτσόπουλος)

02/04/95: Oλυμπιακός - Nίκη 1-0 (89’ Kόφφας)

07/01/96: Oλυμπιακός - Nίκη 1-1 (35’ Παπανικολάου - 37’ Bαριάμης)

21/04/96: Nίκη - Oλυμπιακός 3-1 (4’ Tσιούμας, 60’ Mόσχος, 80’ Λέτσιος - 2’ Kόφφας)

16/01/08: Oλυμπιακός - Nίκη 2-1 (51’ Γ. Μακρής, 88’ Γέλοβατς, 90’ Λάππας)

04/05/08: Nίκη - Oλυμπιακός 1-1 (30’ Χατζηπαντελίδης - 28’ Τέας)

04/12/16: Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Βόλου 0-0

23/04/17: Ολυμπιακός Βόλου - Νίκη Βόλου 4-0 (44’ Σταύρου, 55’ Ευθυμιάδης, 69’ Οικονόμου, 84’ Φλίγκος)

12/11/17: Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Βόλου 1-1 (5’ Ντόλγκι – 25’ Θέος)

25/02/18: Ολυμπιακός Βόλου - Νίκη Βόλου 1-3 (18’ Τόσκας – 8’ Μέτσε, 10’, 54’ Ιορδανίδης)

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Ταχυδρόμος» και το soccerbase.gr.