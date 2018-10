Ολυμπιακός: Δίνει ευκαιρίες ο Μαρτίνς στην Πάτρα, αλλά «έκοψε» και τον Τουρέ

Ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί ελάχιστα (ή και καθόλου) τη φετινή περίοδο, θα δώσει ο Πέδρο Μαρτίνς στον αυριανό (1/11, 17:15) αγώνα κυπέλλου με την Παναχαϊκή στην Πάτρα.

Όπως αναμενόταν, ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τους περισσότερους βασικούς των «ερυθρολεύκων» (Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Βούκοβιτς, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Χριστοδουλόπουλος, Ποντένσε), ενώ αντίθετα συμπεριέλαβε σε αυτήν τους Νικολάου, Ανδρούτσο, Πάρντο, καθώς και τους νεαρούς Τζολάκη, Βρουσάι, Ξενιτίδη, Φέκκα και Βοϊλη.

Σε ό,τι αφορά τον Τουρέ το όνομα του οποίου απουσιάζει πάλι, δεν ήταν ούτε στην αποστολή για το ματς πρωταθλήματος με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για την Πάτρα: Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης, Τζολάκης, Μεριά, Τσιμίκας, Μιράντα, Μασούρας, Τοροσίδης, Νικολάου, Νάτχο, Ανδρούτσος, Φετφατζίδης, Γκιγιέρμε, Ναουέλ, Βρουσάι, Ξενιτίδης, Φέκκας, Πάρντο, Μάνος, Βοϊλης

