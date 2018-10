Λέστερ: Η οικογένεια του ιδιοκτήτη της oμάδας στον τόπο της τραγωδίας (video & photos)

Ο θάνατος του ιδιοκτήτη της Λέστερ, Βιχάι Σριβανταναπράμπα, έφερε ένα σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου και φυσικά συντετριμμένα είναι τα μέλη της οικογένειας του Ταϊλανδού επιχειρηματία.

Το πρωί της Δευτέρας, η οικογένεια του άτυχου ιδιοκτήτη της Λέστερ, βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας, έξω από το «King Power Stadium», την έδρα της πρωταθλήτριας Αγγλίας του 2016.

Εκεί, με μπροστάρη τον γιό του και αντιπρόεδρο των Αλεπούδων, Αγιαβάτ και την κόρη του, Βοραμάς, κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη του πατέρα τους.

