ΠΑΟΚ: Ανάρτηση για τη Λέστερ

Ο θάνατος του ιδιοκτήτη της Λέστερ, Βιχάι Σριβανταναπράμπα προκάλεσε τη θλίψη σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και φυσικά δεν άφησε ασχολίαστο το τραγικό αυτό γεγονός η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Με επίσημη ανάρτησή του, στη σελίδα του στο Twitter, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναφέρει:

«Προσευχηθήκαμε για να γίνει το θαύμα με έναν άνθρωπο που με τη Λέστερ απέδειξε πως τα θαύματα μπορούν να συμβούν.

Δυστυχώς ο χαμός του επιβεβαιώθηκε και ο κόσμος του ποδοσφαίρου χάνει έναν από τους καλύτερους. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και τους φίλους της Λέστερ.»

We prayed for a miracle for the person who with @LCFC proved that miracles can happen! Unfortunately Vichai's loss is confirmed, and world of football misses one of the best. Our condolences to his family and Leicester fans #TheBoss #RIP ?#Leicester pic.twitter.com/hyFSAgqWjK