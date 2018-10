Λέστερ: Πλήθος κόσμου στο γήπεδο για να αφήσει ένα λουλούδι (photo)

Πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί της Κυριακής στο γήπεδο της Λέστερ για να αφήσει ένα λουλούδι μετά την τραγωδία με το ελικόπτερο. Όπως είναι λογικό, στο twitter υπάρχουν αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης, ενώ έχει κυκλοφορήσει και ένα σχέδιο με το σήμερα της ομάδας στο οποίο η γνωστή αλεπού είναι δακρυσμένη σε μαύρο φόντο.

Από το πρωί της Κυριακής πλήθος κόσμου έχει σπεύσει στο «King Power Stadium» για να αφήσει ένα λουλούδι μετά το τραγικό συμβάν, ενώ πολλά είναι τα μηνύματα που αναφέρουν χαρακτηριστικά πως σε τόσο δύσκολες στιγμές δεν έχει καμία σημασία το χρώμα της φανέλας που υποστηρίζει ο καθένας.

During times like this , it doesn't matter your club or colour. It's about the love for football



Very sad #KingPowerStadium #LeicesterCity My thoughts and Prayers to all those affected by this great loss! #Leicester pic.twitter.com/lgouxRlBY8