Λέστερ: Καταστράφηκε ολοσχερώς το ελικόπτερο! (vid)

Oι εικόνες που μεταδίδουν από το πρωί της Κυριακής τα αγγλικά τηλεοπτικά δίκτυα δεν αφήνουν περιθώριο ελπίδας για επιζώντες από τη συντριβή του ελικοπτέρου έξω από το γήπεδο της Λέστερ.

Καθώς αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρχές για τους ανθρώπους που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο, οι εικόνες από τα συντρίμμια είναι τραγικές.

Aerial footage has revealed the wreckage of the helicopter crash outside Leicester City football stadium.



It's understood club owner Vichai Srivaddhanaprabha was on board.



