«Νεκρός ο ιδιοκτήτης της Λέστερ» σύμφωνα με το BBC

Μπορεί ακόμα να μην έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο, ωστόσο όλα δείχνουν ότι τα νέα δεν είναι θετικά. Ο πρόεδρος της ομάδας σύμφωνα με το BBC επέβαινε στο ελικόπτερο την ώρα του δυστυχήματος έπειτα από τον αγώνα της ομάδας με τη Γουέστ Χαμ το βράδυ του Σάββατου.

Ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, αναφέρει στο twitter, ότι ήρθε σε επικοινωνία με την King Power η οποία του επιβεβαίωσε ότι ο ιδιοκτήτης της Λέστερ Vichai Srivaddhanaprabha ήταν μέσα στο ελικόπτερο που συνετρίβη κοντά στο γήπεδο της ομάδας.

Spoken to King Power, who will release a statement tomorrow. #LCFC owner Vichai Srivaddhanaprabha was on-board the eight-seater helicopter to London. Failure, upon take off, resulted in a fire prior to a crash in the car park. No news on casualties. Prayers with #LCFC family