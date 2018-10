Τραγωδία στο Λέστερ: Συνετρίβη το ελικόπτερο του ιδιοκτήτη της ομάδας (photos, videos)

Τραγωδία σημειώθηκε στο Λέστερ, έξω από το γήπεδο της ομάδας, λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα με τη Γουέστ Χαμ (1-1). Το ελικόπτερο του Ταϊλανδού ιδιοκτήτη της Λέστερ Vichai Srivaddhanaprabha συνετρίβη έξω από το «King Power Stadium» και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το δυστύχημα έγινε δευτερόλεπτα μετά την απογείωση του ελικοπτέρου, με τον Ταϊλανδό να συνηθίζει να μετακινείται με αυτόν τον τρόπο για τα παιχνίδια των «αλεπούδων». Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Το γήπεδο εκκενώθηκε, η αποστολή της Γουέστ Χαμ αποχώρησε. Οι οπαδοί της Λέστερ αποχωρούσαν σοκαρισμένοι, ενώ ο Κάσπερ Σμάιχελ έβαλε τα κλάμματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο γήπεδο ο Vichai Srivaddhanaprabha βρισκόταν μόνος του, χωρίς άλλα μέλη της οικογένειάς του. Το ελικόπτερο κατέπεσε στο πάρκινγκ του γηπέδου όπως αναφέρουν πηγές των βρετανικών αρχών, ενώ διαρκώς προκύπτουν και νέες πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Ο 60χρονος επιχειρηματίας Vichai Srivaddhanaprabha αγόρασε τη Λέστερ το 2010 και ήταν αυτός που την οδήγησε στην ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2016.

