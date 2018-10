Από τον Αύγουστο του 2016, όταν και πήγε στην Τσέλσι, ο Μάρκος Αλόνσο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ στον πλανήτη, ξεδιπλώνοντας το πλούσιο επιθετικό του, ταλέντο.

Τα εξαιρετικά προσόντα του εκτιμούνται ιδιαιτέρως από την Τσέλσι και γι’αυτό, η διοίκηση των «μπλε» προχώρησαν στην ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού αριστερού οπισθοφύλακα, για τα επόμενα 5 χρόνια!

Ήδη σε δυο χρόνια, ο Αλόνσο έχει πραγματοποιήσει 92 συμμετοχές με την Τσέλσι, έχοντας πετύχει 15 τέρματα, ενώ έχει δώσει και 11 ασίστ. Φυσικά ήταν από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2017 και του Κυπέλλου Αγγλίας το 2018.

Ο Αλόνσο σε δηλώσεις του ανέφερε πως: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να βρίσκομαι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Έχω περάσει ήδη δύο πολύ καλά χρόνια και ανυπομονώ για τα επόμενα».

Five more years. ?



Congratulations on the new contract, @marcosalonso03! ? pic.twitter.com/dhtn4fRqDY