Στο εξώφυλλο του «Time» ο Εμπαπέ! (Photo)

Είναι το… next big thing του παγκοσμίου ποδοσφαίρου! Κάποιοι, τολμούν να αναφέρουν πως θα φτάσει να ξεπεράσει τους Ρονάλντο και Μέσι, που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στο χώρο.

Ο λόγος για τον εκπληκτικό, Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς αυτή τη φορά, το πολύ γνωστό περιοδικό «Time» του αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό του, στο αφιέρωμα του για τους «Ηγέτες της Νέας Γενιάς».

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν είναι μόλις ο 4ος ποδοσφαιριστής, που βλέπει τον εαυτό του, να βρίσκεται στο εξώφυλλο του «Time», μετά τους Μάριο Μπαλοτέλι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι!

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στην τεράστια αλλαγή που βιώνει τα τελευταία δυο χρόνια: «Έχουν έρθει τα πάνω κάτω στη ζωή μου. Είμαι χαρούμενος και ζω τη ζωή που πάντα ονειρευόμουν. Ίσως να έχω «χάσει» κάποια πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι όπως το να βγεις με φίλους και να περάσεις καλά».

Out now: My @TIME international cover interview on @KMbappe. I asked Mbappé how he's handling mega-fame, at 19. He tells me he clings to home truths from mom, says the key is "respect, humility, lucidity." Merci Kylian et la famille Mbappé. pic.twitter.com/lbMSO0u5xH