Φοβερή απόφαση της Τσέλσι, στέλνει τους οπαδούς της στο Άουσβιτς!

Να καταπολεμήσει κάθε μορφή ρατσισμού, στις τάξεις των φιλάθλων της, θέλει η Τσέλσι. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Sun», ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς και η διοίκηση των «μπλε» πήραν την απόφαση, να στέλνουν για… εκπαιδευτική επίσκεψη, τους οπαδούς της ομάδας, που είχαν στο παρελθόν δείξει δείγματα ρατσιστικής συμπεριφοράς ή είχαν προβεί σε ρατσιστικές πράξεις, στο Άουσβιτς!

Φυσικά, τα έξοδα για το ταξίδι, στην Πολωνία και την επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η διοίκηση της Τσέλσι, θέλοντας να απαλλαχτεί από τέτοια φαινόμενα και να προσπαθήσει να τα εξαφανίσει από το οπαδικό στερέωμα.

Παράλληλα, όποιος οπαδός αρνηθεί να λάβει μέρος, σε αυτό το ταξίδι, θα τιμωρείται με δια βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα! Μια κίνηση με συμβολικό, αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με την Τσέλσι να δείχνει τον δρόμο και στις υπόλοιπες ομάδες παγκοσμίως.

