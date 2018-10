Σκύλος εισβάλει και… παίζει με τον τερματοφύλακα! (video)

Έχουμε δει αρκετές φορές, σκύλους να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, να διακόπτουν προσωρινά, παιχνίδια και αρκετές φορές να… ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, για να τους βγάλουν εκτός.

Αυτή τη φορά, στη Γεωργία, ο συγκεκριμένος σκύλος, αφού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, είχε όρεξη για παιχνίδι, ιδιαίτερα με τον τερματοφύλακα της μιας ομάδας, ο οποίος… έδωσε το 100%, ώστε να τον κερδίσει και να καταφέρει να τον βγάλει από το γήπεδο.

Δείτε το εντυπωσιακό στιγμιότυπο:

Spectators were in delight as a dog was seen playing with footballers before escaping security during a match in Gori, Georgia. ?⚽️?



For more news and video, head here: https://t.co/x0DUn5tA9V pic.twitter.com/ozPapq2JZm