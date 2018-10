Είπε «αντίο» στον Τέρι η Τσέλσι

Το βράδυ της Κυριακής (7/10), ο Τζον Τέρι ανακοίνωσε την απόφασή του, να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μετά από μια τεράστια καριέρα 23 χρόνων, στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η ομάδα που τίμησε, όμως ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός, με 22 χρόνια παρουσίας στο πλευρό της, η Τσέλσι έστειλε και αυτή, το δικό της μήνυμα, στο τέλος της ποδοσφαιρικής πορείας του εμβληματικού της, αρχηγού.

«Είκοσι δύο χρόνια στα μπλε. Δεκαπέντε σημαντικοί τίτλοι. Ένας από τους πιο επιτυχημένους Άγγλους που έχει δει το ποδόσφαιρο. Απόλαυσε την απόσυρση και τον ελεύθερο χρόνο σου, Τζ.Τ. #CaptainLeaderLegend», το μήνυμα των «μπλε» του Λονδίνου, στον Τέρι, ο οποίος όπως είχε δηλώσει και παλιότερα, θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική έτσι ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της αγαπημένης του, Τσέλσι.

Twenty-two years as a Blue. Fifteen major trophies. One of the finest careers of any Englishman in the history of the game.



Enjoy your retirement, JT. ? #CaptainLeaderLegend pic.twitter.com/t3KuoHomhK