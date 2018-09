Επιστροφή στο Ολντ Τράφορντ για Άλεξ Φέργκιουσον!

Τον περασμένο Μάιο ο Σκωτσέζος τεχνικός έδινε τον σπουδαιότερο αγώνα της ζωής του, όταν μετά από εγκεφαλική αιμορραγία εισήλθε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Έπεσε σε κώμα, βρέθηκε στην εντατική αλλά βγήκε νικητής.

Ο 76χρονος Σερ Άλεξ έγινε αποδεκτός από τον κόσμο της Γιουνάιτεντ και μάλιστα τους κάλεσε να είναι έγκαιρα στο γήπεδο για τον σημερινό αγώνα.

We encourage fans attending today's game at Old Trafford to be in your seats for 14:45 BST as we prepare to honour Sir Alex's return. #MUFC pic.twitter.com/1EcdzugFF9