Ο Νεϊμάρ έγινε κινούμενο σχέδιο και… ξεπουλάει! (photos+video)

Ο διάσημος Βραζιλιάνος επιθετικός της Παρί Σ.Ζ , συνεργάστηκε με τους ανεξάρτητους παραγωγούς γραφικών και comics Fan the Flame Concepts LLC, δημιουργώντας τον Neymar Jr. Comics. Ο Νεϊμάρ κατάφερε να συνδυάσει την φιγούρα του, γνωστή σε όλο τον κόσμο με το πάθος του για σχέδια, σε μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας πολυμέσων σχεδιασμένη για όλους τους οπαδούς του, που φέρει τον τίτλο: «Η τέχνη κερδίζει τη ζωή».

Τα κόμικς αφηγούνται τη ζωή του «Τζούνιορ», ενός χαρακτήρα που βασίζεται στον ίδιο τον Νειμάρ. Ποιος έχει τη δυνατότητα να δώσει ζωή στα τατουάζ του χάρη σε ένα μαγικό μελάνι, αλλά και ποιος θα προσπαθήσει να σώσει την αδελφή του, που έχει απαχθεί; Είναι σενάριο του Τζέισον Μ. Μπαρνς, διάσημου μυθιστοριογράφου σκίτσων και συγγραφέα μπεστ σέλερ των New York Times.

«Όπως πολλά παιδιά, όταν μεγάλωσα, είχα δύο όνειρα: να είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και υπερήρωας. Ήμουν ευλογημένος αρκετά για να παίξω ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο», είπε ο Νεϊμάρ Τζούνιορ. «Τώρα έχω την ευκαιρία να δώσω στους οπαδούς μου ένα νέο, σύγχρονο και ισχυρό τρόπο αφήγησης ιστοριών μέσα από τα κόμικς και τα γραφικά. Αυτή η μοναδική ψηφιακή πλατφόρμα θα δημοσιευθεί ταυτόχρονα σε διάφορες γλώσσες», πρόσθεσε.

Τα κόμικς διατίθενται σε τέσσερις γλώσσες (πορτογαλικά, ισπανικά, αγγλικά και γαλλικά). Όσοι θέλουν να απολαύσουν το Neymar Jr. Comics, το οποίο θα διανεμηθεί μόνο σε ψηφιακή μορφή, θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό: www.neymarcomics.com.

Ένα μέρος των χρημάτων που εισπράττονται με τις πωλήσεις θα μεταβεί στο Ινστιτούτο Projecto Neymar Jr. (INJR), για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα, που περιλαμβάνει ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά και επικεντρώνεται στη ζωή του διάσημου Βραζιλιάνου. Κάτι που αναμένεται να αυξηθεί, με τηλεοπτικές συμβάσεις, κινούμενα σχέδια και βιντεοπαιχνίδια.

