Αυτό είναι το νέο υπερπολυτελές ξενοδοχείο του Κριστιάνο Ρονάλντο! (photos)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέλεξε το Παρίσι για να κατασκευάσει το έκτο ξενοδοχείο με την επωνυμία «CR7», του οποίου τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για το 2021.

Αυτό ανακοινώθηκε από τον όμιλο ξενοδοχείων Pestana, στη Λισαβόνα, με τον οποίο ο διάσημος Πορτογάλος συνεργάζεται σε αυτό το έργο.

«Το τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο, 210 δωματίων, θα είναι το μεγαλύτερο στο δίκτυο CR7», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Pestana Group, ο οποίος πρόσθεσε: «Αντιπροσωπεύει μια επένδυση 60 εκατομμυρίων ευρώ και θα βρίσκεται στο Παρίσι, μεταξύ του Σταθμού του Μετρό Austerlitz και του σιδηροδρομικού σταθμού Gare de Lyon».

Όσον αφορά στα άλλα ξενοδοχεία της αλυσίδας «CR7», οι επενδύσεις γίνονται 50-50 μεταξύ Κριστιάνο Ρονάλντο και Pestana, η οποία στη συνέχεια αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους.

«Είναι απολύτως λογικό το σήμα Pestana CR7 να κινηθεί στο Παρίσι, μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις στον κόσμο», δήλωσε ο επιθετικός της Γιουβέντους.

Ο διάσημος Πορτογάλος, εγκαινίασε το 2016 τα πρώτα του ξενοδοχεία στη Λισαβόνα και τη Φουντσάλ, την γενέτειρα πόλη του και πρωτεύουσα του νησιού της Μαδέρας. Μέχρι το 2020, θα ανοίξει άλλα τρία ξενοδοχεία στη Μαδρίτη, τη Νέα Υόρκη και το Μαρακές.

