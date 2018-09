Μόνιμος κάτοικος Τορίνου ο Κεντίρα (videos)

Ο Σάμι Κεντίρα υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Γιουβέντους και θα μείνει κάτοικος Τορίνου μέχρι το 2021. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γερμανό μέσο ανακοίνωσε την Τετάρτη (12/9) η πρωταθλήτρια Ιταλίας, ενώ υπάρχει οψιόν και για έναν ακόμη χρόνο.

«Για να σημειωθεί η σημασία της ανανέωσης, αρκεί μόνο ένα πράγμα: από τη στιγμή που έφτασε πριν από τρία χρόνια, είναι ο μέσος της Γιουβέντους που έπαιξε περισσότερα λεπτά συνολικά (8.882 σε όλους τους αγώνες). Ο Σάμι είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του κέντρου της Γιουβέντους και θα συνεχίσει να είναι: η Γιουβέντους και ο παίκτης, ανακοινώνουν ότι η σχέση τους θα συνεχιστεί μέχρι το 2021», ανέφερε η Γιουβέντους στην επίσημη ιστοσελίδα της, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής ο Κεντίρα έχει κλατακτήσει τρία πρωταθλήματα, τρία ιταλικά Κύπελλα και ένα ιταλικό Super Cup.

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω ότι μόλις ανανέωσα το συμβόλαιό μου με την Γιουβέντους μέχρι το 2021. Είμαι πολύ υπερήφανος που συμμετέχω στη μεγάλη ιστορία της ομάδας και της οικογένειας της Γιουβέντους», ανέφερε ο Κεντίρα στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

OFFICIAL | @SamiKhedira extends his contract with Juventus until 2021! ✍️⚪️⚫️



