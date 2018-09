Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Σο στο Αγγλία-Ισπανία (video)

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Λουκ Σο, στην αναμέτρηση Αγγλία-Ισπανία για το Nations League. Ο πιο φορμαρισμένος παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 47΄ πήγε να πάρει την κεφαλιά αλλά το κεφάλι του «έσκασε» πάνω στο γόνατο του Καρβαχάλ.

Ο Σο σωριάστηκε στο έδαφος αναίσθητος και μεταφέρθηκε με οξυγόνο στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Δείτε το βίντεο με την στιγμή του τραυματισμού του:

Doesn't look good for Shaw, nasty knock. Hope it's not serious. pic.twitter.com/6isXLgkqrH