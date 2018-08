Η Τότεναμ διέλυσε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο κόσμος «τελείωσε» τον Μουρίνιο!

Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποκετίνο απέδειξε με το τρίτο συνεχόμενο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα ότι δεν... αστειεύεται ούτε εφέτος και θα επιδιώξει να για τρίτη συνεχόμενη σεζόν να κόψει πρώτη το νήμα του αγγλικού «μαραθωνίου».

Η δεύτερη σερί ήττα για την Γιουνάιτεντ και πρώτη εντός έδρας απέδειξε ότι το συγκρότημα του Ζοζέ Μουρίνιο δεν «πατά» καθόλου καλά. Μετά το 3-2 από την Μπράιτον, η άμυνα των «κόκκινων διαβόλων» δέχτηκε άλλα τρία τέρματα κι αν μην τι άλλο αυτό δεν είναι καθόλου συνηθισμένο για τις ομάδες που κοουτσάρει ο «Special One».

Στο φινάλε του αγώνα πάντως ο κόσμος τραγούδαγε στον Μουρίνιο το σύνθημα «You are getting sacked in the morning» όπου σε απλά ελληνικά σημαίνει: «Απολύεσαι αύριο το πρωί».

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στην Premier League:

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

(57΄ Μπολί - 69΄ Λαπόρτ)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 3-1

(30΄ Νάτσο Μονρεάλ, 70΄ αυτ. Ντιόπ, 90+2΄ Γουέλμπεκ - 25΄ Αρναούτοβιτς)

Μπόρνμουθ-Έβερτον 2-2

(75΄ πεν. Κινγκ, 79΄ Ακε - 56΄ Γουόλκοτ, 66΄ Κιν)

Χάντερσφιλντ-Κάρντιφ 0-0

Σαουθάμπτον-Λέστερ 1-2

(52΄ Μπέρτραντ - 56΄ Γκρέι, 90+2΄ Μαγκουάιρ)

Λίβερπουλ-Μπράιτον 1-0

(23΄ Σαλάχ)

Γουότφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

(53΄ Περέιρα, 71΄ Χολέμπας - 78΄ Ζαχά)

Φούλαμ-Μπέρνλι 4-2

(4΄ Σερί, 36΄ & 38΄ Μίτροβιτς, 83΄ Σίρλε - 10΄ Χέντρικ, 41΄ Ταρκόφσκι)

Νιούκαστλ-Τσέλσι 1-2

(83΄ Χοσέλου - 76΄ πεν. Αζάρ, 87΄ αυτ. Γεντλίν)

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 0-3

(50΄ Κέιν, 52΄,85΄ Λούκας Μόουρα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Λίβερπουλ 9

Γουότφορντ 9

Τσέλσι 9

Τότεναμ 9

Μάντσεστερ Σίτι 7

Μπόρνμουθ 7

Λέστερ 6

Έβερτον 5

Μάντσεστερ Γ. 3

Άρσεναλ 3

Κρίσταλ Πάλας 3

Μπράιτον 3

Φούλαμ 3

Γουλβς 2

Κάρντιφ 2

Νιούκαστλ 1

Σαουθάμπτον 1

Μπέρνλι 1

Χάντερσφιλντ 1

Γουέστ Χαμ 0