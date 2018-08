Ο Κώστας Μήτρογλου αποκάλυψε που θα παίζει τη νέα σεζόν! (photo)

Το πρωί του Σαββάτου, δημοσίευμα γαλλικής εφημερίδας, ανέφερε πως η Μάρσειγ έκανε δεκτή την πρόταση της Μπεσίκτας για τον δανεισμό του Κώστα Μήτρογλου. Μάλιστα η «Le Figaro» επικαλέστηκε σημερινό ρεπορτάζ από τον τούρκικο τηλεοπτικό σταθμό «A Spor».

Φυσικά η Μπεσίκτας είναι μόλις από τις λίγες ομάδες που ακούστηκαν για τον έμπειρο φορ. Έτσι λοιπόν, βλέποντας τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί, ο Μήτρογλου με ανάρτησή του στο twitter, ξεκαθάρισε πως θα μείνει στην Γαλλία και την Μαρσέιγ:

«Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και τα ευγενικά σας μηνύματα. Κανονικά δεν ασχολούμαι με τα σενάρια και της φήμες. Το μόνο που έχω στο μυαλό είναι τώρα, να κερδίσω πράγματα στη Μαρσέιγ και να έχω καλύτερη σεζόν από την προηγούμενη. Πάμε Μαρσέιγ!».

Thank you all for your interest and kind messages! I normally dont bother commenting on unsubstantiated rumors and scenarios. The only thing in my mind right now is winning at Nimes and having a better season this year than the last one! Forza #OM! ?? pic.twitter.com/qAvg3gDNAP