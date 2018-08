Νέο καταπληκτικό γκολ από τον Ινιέστα στην Ιαπωνία! (video)

Ακόμα ένα εντυπωσιακό γκολ, το δεύτερο σε λίγες μέρες, με την ιαπωνική Βίσελ Κόμπε πέτυχε ο Αντρές Ινιέστα στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Σανφρέστε Χιροσίμα.

Ο Καταλανός μέσος ισοφάρισε σε 1-1 στο 18’ με σουτ έξω από την περιοχή που κατέληξε στο «παραθυράκι» της αντίπαλης εστίας. Θυμίζουμε πως πριν από μερικές μέρες ο Ινιέστα σκόραρε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχει σημειώσει στην καριέρα του, στο 2-1 σε βάρος της Γιούμπιλο Ιβάτα.

Lovely from Iniesta. First goal in Japan pic.twitter.com/2oj7KURp0P