Σπαλέτι στην Ίντερ μέχρι το 2021

Προπονητής της Ίντερ μέχρι το 2021 θα είναι και επίσημα ο Λουτσιάνο Σπαλέτι. Η συνεργασία του Ιταλού προπονητή με τους «νερατζούρι» έληγε το 2019 και την Τρίτη (14/8) έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που έχει διάρκεια μέχρι το 2021.

Ο Σπαλέτι έχει συμβάλλει καθοριστικά στην αναμόρφωση της ομάδας και έχει κερδίσει πλήρως την εμπιστοσύνη της διοίκησης, η οποία μεταφράζεται με την επέκταση του συμβολαίου του.

«Είμαστε ευχαριστημένοι που επεκτείναμε τη συνεργασία με τον κύριο Σπαλέτι. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να φτιάξουμε μια από τις κορυφαίες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο» ανέφερε ο Στίβεν Ζανγκ, γιος του ιδιοκτήτη της Ίντερ.

