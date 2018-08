Το εκπληκτικό γκολ του Ινιέστα για το… καλωσόρισμα στην Ιαπωνία! (video)

«Κυρίες και κύριοι είμαι ο Ινιέστα» θα ήταν μια ατάκα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Αντρές Ινιέστα για να γνωριστεί με τον κόσμο της Ιαπωνίας. Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, όμως που αγωνίζεται στην Ιαπωνία με τα χρώματα της Vissel Kobe στο παιχνίδι με αντίπαλο Jubilo Iwata για τη J-League άνοιξε το σκορ μετά από ασίστ του Λούκας Ποντόλσκι με κίνηση αλά... Μπέργκαμπ!

Απολαύστε το παρθενικό τέρμα του Αντρές Ινιέστα με την φανέλα της Vissel Kobe:

Lovely from Iniesta. First goal in Japan pic.twitter.com/2oj7KURp0P