FIFA: Οι υποψήφιοι για τα βραβεία The Best σε αριθμούς

Απόψε τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία σχετικά με το βραβείο The Best της FIFA, όπου θα επιλεγούν οι τρεις φιναλίστ. Μία διαδικασία που ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου, μετά την επιλογή των υποψηφίων από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της FIFA, η περίοδος για την οποία οι παίκτες κρίθηκαν είναι από τις 3 Ιουλίου 2017 έως τις 15 Ιουλίου 2018, ενώ κάθε ομάδα ψηφοφορίας έχει το ίδιο βάρος στην ψηφοφορία, δηλαδή, το 25%. Σημειώνεται επίσης ότι οι παίκτες και οι προπονητές είχαν δικαίωμα ψήφου για υποψηφίους από τη δική τους χώρα, αλλά όχι να είναι οι ίδιοι, ενώ δημοσιογράφοι και φίλαθλοι, είχαν πλήρη ελευθερία ψήφου.

Τα βραβεία θα δοθούν στο γκαλά The Best FIFA Football Awards, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο.

Η ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας, παρουσίασε δέκα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους υποψηφίους για τον Καλύτερο παίκτη ανδρών, γυναικών, προπονητή ανδρών και προπονητή γυναικών:

1. Το 100 τοις εκατό των υποψηφίων του Best FIFA Men's Player αγωνίστηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ της Ρωσίας. Επτά από τους δέκα υποψηφίους αγωνίστηκαν στα ημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης, με τον Σαλάχ να μένει εκτός στην φάση των ομίλων και τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο στην φάση των «16».

2. Το 60% των υποψηφίων της FIFA Women's Player προέρχεται από την Λιόν, η οποία συγκέντρωσε 64 από τους 66 πιθανούς βαθμούς κατά τη διαδρομή της προς τον γαλλικό τίτλο. Επίσης η Λιόν κέρδισε 4-1 στην παράταση την Βόλφσμπουργκ στον τελικό του UEFA Champions League.

3. 54 γκολ είναι τα γκολ που ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε για την Ρεάλ Μαδρίτης και την Πορτογαλία μεταξύ 3 Ιουλίου 2017 και 15 Ιουλίου 2018, τα περισσότερα μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο του κορυφαίου της FIFA. Τον Πορτογάλο ακολούθησαν οι, Χάρι Καν (52), Λιονέλ Μεσσί (52), Μοχάμεντ Σαλάχ (50), Αντουάν Γκρίεζμαν (37) και Κιλιαν Μπάπέ (29).

4. 30 χρόνια είναι η διαφορά ηλικίας μεταξύ του γηραιότερου και νεότερου υποψήφιου για το βραβείο The Best προπονητή στις γυναίκες από την FIFA. Ο Μάρκ Πέρσονς των Πόρταλντ είναι 31 ετών και ο Βαντάο της Βραζιλίας 61 ετών. Μόλις εννέα χρόνια και δέκα μήνες είναι η διαφορά μεταξύ του βραβείου The Best προπονητή στους άνδρες. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνες είναι 45 ετών και ο Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ 54 ετών.

5. 13 χρόνια και 10,5 μήνες είναι η διαφορά ηλικίας μεταξύ του 19χρονου Κιλιάν Μπαπέ, και του 33χρονυο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Μπαπέ ήταν μόλις επτά ετών όταν ο Ρονάλντο επιλέχθηκε για πρώτη φορά για το βραβείο του κορυφαίου παίκτη στον κόσμο από την FIFA, τον Οκτώβριο του 2006.

6. Εννέα χώρες εκπροσωπούνται από τις δέκα υποψήφιες για το The Best FIFA Women's Player: Αυστραλία, Βραζιλία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Νορβηγία και ΗΠΑ. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με περισσότερες από μία παίκτρια, την Αμαντίν Ανρί και την Βεντί Ρενάρ.

7. Πέντε από τους 21 προπονητές που επιλέχθηκαν για τα βραβεία The Best είχαν πάνω από 100 συμμετοχές κατά τη διάρκεια της καριέρας τους: Μαρτίνα Βος-Τέκλενμπουργκ (125), Ζιντέιν Ζιντάν (108), Ντιέγκο Σιμεόνε (106), Σαρίνα Βιγμάν (104) και Ντιντιέ Ντεσάμπ 103).

8. Τρεις από τους υποψήφιους για τον κορυφαίο παίκτη είναι ποδοσφαιριστές με …καλύτερο το αριστερό πόδι: Αντουάν Γκριεζμάν. Λιονέλ Μέσι και Μοχάμεντ Σαλάχ. Μόνο μία από τις υποψήφιες για το FIFA Women's Player ανήκει την ίδια κατηγορία, η Μάρτα Περίπου δύο στους δέκα ανθρώπους χρησιμοποιούν καλύτερα το αριστερό τους πόδι.

9. Δύο χώρες έχουν υποψηφιότητες και για τις τέσσερις κατηγορίες των βραβείων The Best της FIFA, η Αγγλία και η Γαλλία.

10. Ένας αμυντικός παίκτης, ο Ραφαέλ Βαράν της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην λίστα για το βραβείο The Best FIFA Men's. Τέσσερις από την άμυνα ή ανασταλτικές στο κέντρο, βρίσκονται στην αντίστοιχη κατάταξη των γυναικών.