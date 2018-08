Υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα ο Βιδάλ (videos)

O μέχρι πρότινος μέσος της Μπάγερν Μονάχου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους νταμπλούχους Ισπανίας. «Είμαι χαρούμενος που εντάσσομαι στη μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο» δήλωσε ο Χιλιανός διεθνής μετά την υπογραφή του συμβολαίου του. Στη συνέχεια ο παίκτης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου και πόζαρε για τις καθιερωμένες φωτογραφίες στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ακολούθησε η παρουσίασή του στο «Καμπ Νου».

Πριν υπογράψει, υποβλήθηκε σε λεπτομερή ιατρικό έλεγχο στο γόνατο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχει αναρρώσει πλήρως μετά τη χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε την περυσινή σεζόν.

