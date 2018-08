Ζλάταν μαγεία και σε… ρόλο τηλεφωνητή! (video)

Απολαυστικός για ακόμα μια φορά ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς που ξεπέρασε τον εαυτό του! Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Γκάλαξι άφησε για λίγο το γήπεδο και πήρε το τηλέφωνο για να ευχαριστήσει τους οπαδούς της ομάδας που ανανέωσαν τα εισιτήρια διαρκείας τους.

Δείτε τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να λέει «ευχαριστώ» αλλά και τις αντιδράσεις των οπαδών:

#LAGalaxy Employee of the Month: @Ibra_official. ?



The ? hits the phone lines to thank Season Ticket Members for renewing in 2019: https://t.co/AChion65ce pic.twitter.com/DKCfeb6UYW