Ανανέωσε στην Τσέλσι ο Πέδρο (photo)

Η Τσέλσι γνωστοποίησε σήμερα (3/8) ότι ο Ισπανός ακραίος επιθετικός υπέγραψε μονοετή επέκταση της συνεργασίας του με τους «μπλε», η οποία θα τον κρατήσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έως το 2020. Μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Πέδρο δήλωσε: «Είναι πολύ καλό για μένα, είμαι πραγματικά χαρούμενος εδώ, με τους συμπαίκτες μου, τους φιλάθλους και το σύλλογο γενικά. Είναι σημαντικό για μένα να συνεχίσω με την Τσέλσι, νιώθω άνετα εδώ και θέλω να κατακτήσω νέους τίτλους και τρόπαια. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα, να σημειώσω τέρματα και, επαναλαμβάνω, είμαι πραγματικά χαρούμενος».

Ο 31 ετών άσος εντάχθηκε στο δυναμικό της Τσέλσι το καλοκαίρι του 2015, προερχόμενος από την Μπαρτσελόνα. Μέχρι στιγμής μετράει 131 συμμετοχές για λογαριασμό των Λονδρέζων με απολογισμό 28 γκολ, με τους οποίους κατέκτησε ένα πρωτάθλημα (τη σεζόν 2016-17) και ένα κύπελλο Αγγλίας (την περίοδο 2017-18).

Pedro has signed a one-year contract extension with the Blues! ??https://t.co/4Fpe4fHjzH