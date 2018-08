Στη Νιουκάστλ ο Μούτο (video)

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γιοσινόρι Μούτο στη Νιούκαστλ, καθώς ο Ιάπωνας επιθετικός εξασφάλισε την απαραίτητη άδεια εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανακοινώθηκε από τους «ανθρακωρύχους». Η μεταγραφή του 26χρονου φορ από τη Μάιντς κόστισε κάτι παραπάνω από 10 εκατ. ευρώ και ο διεθνής παίκτης υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θα γίνει, δε, ο πρώτος Ιάπωνας που θα φορέσει τη φανέλα της Νιούκαστλ.

We are delighted to announce that Japan international Yoshinori Muto has completed a move to Newcastle United after he was granted a work permit at a hearing today. #NUFC pic.twitter.com/eB7qAoxtsa