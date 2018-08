Το καψόνι των «παλιών» στον Μπουφόν και η απίστευτη κίνηση με Νεϊμάρ! (videos+photos)

Ο Νεϊμάρ ενσωματώθηκε στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν που συνεχίζει την περιοδεία στα γήπεδα της Ασίας, ύστερα από την ολιγοήμερη άδεια του λόγω της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Ο τηλεοπτικός φακός του καναλιού της γαλλικής ομάδας ακολούθησε τον Βραζιλιάνο σταρ μέχρι την αίθουσα όπου τον περίμεναν οι συμπαίκτες του και τα πάντα σταμάτησαν στη συνάντηση με τον Τζανλουίτζι Μπουφόν!

Ο τελευταίος πάντως κλήθηκε λίγο αργότερα να περάσει από την απαραίτητη… τελετή μύησης στην Παρί Σεν Ζερμέν, ενώπιον των νέων συμπαικτών του. Θα έπρεπε λοιπόν να τραγουδήσει ανεβασμένος σε μία καρέκλα. Ο 40χρονος δεν… μάσησε και άρχισε να ερμηνεύει ένα τραγούδι με τρομερά φάλτσα. Στο τέλος όμως γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του!

Buffon didn't hold back in his initiation at PSG ? pic.twitter.com/pgG9qFXAmo