«Εισβολή» στην προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Ρέι Μυστήριο! (photos)

Όχι, δεν ήταν κάποιος εισβολέας αλλά ο Ρέι Μυστήριο. Ο διάσημος μεξικάνος παλαιστής, στην πραγματικότητα, χαιρέτησε τους «κόκκινους διαβόλους» στο «Drake Stadium» του Λος Άντζελες, όπως αποδεικνύεται από τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Instagram με τον Πορτογάλο τεχνικό της Γιουνάιτεντ, Ζοζέ Μουρίνιο και τον Ισπανό τερματοφύλακα του συλλόγου, Νταβίντ Ντε Χέα.

Αυτή δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο «τρελούτσικος» του Σαν Ντιέγκο επισκέπτεται μια ομάδα ποδοσφαίρου. Τον Μάρτιο του 2014 είχε μεταβεί στην έδρα της Ίντερ, όπου συναντήθηκε με τους Αργεντινούς Μάουρο Ικάρντι και Χαβιέ Ζανέτι.

