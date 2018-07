Μάχιμος ξανά ο Φέργκιουσον! Το πρώτο συγκινητικό μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βγήκε νικητής στην μεγαλύτερη μάχη που έδωσε για την ζωή του. Στις 2 Ιουνίου ο 76χρονος θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλεύονταν, μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στον εγκέφαλο (αιμορραγία) και τη νοσηλεία του για περίπου ένα μήνα. Ο διάσημος Σκωτσέζος επέστρεψε σπίτι του, στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του και λίγο καιρό αργότερα μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Ο 76χρονος μίλησε στην κάμερα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στο ιατρικό προσωπικό που τον κράτησε στη ζωή και στον κόσμο για τη συμπαράστασή του.

«Νιώθω τόσο ταπεινός, έχοντας λάβει μηνύματα από όλο τον κόσμο που μου εύχονται τα καλύτερα. Όλες οι ευχές αντηχούν σε μένα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Θα επιστρέψω κατά την διάρκεια της νέας σεζόν για να παρακολουθήσω την ομάδα. Εν τω μεταξύ θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στον Ζοζέ και τους παίκτες. Σας ευχαριστώ πολύ» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Δείτε το video:

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e