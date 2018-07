Αυτός είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο (photo)

Το βρετανικό περιοδικό «Four Four Two» έκανε την έκπληξη!

Ο Βραζιλιάνος Αλισον έγινε ο πιο ακριβός τερματοφύλακας στην ιστορία, την περασμένη εβδομάδα, αφού η Λίβερπουλ κατέβαλε περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ στην Ρόμα για την απόκτησή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό "Four Four Two", ο 25χρονος τερματοφύλακας της Βραζιλίας δεν είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Ούτε καν μεταξύ των τριών πρώτων.

«Ο Ομπλακ είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο αυτή τη στιγμή και μπορεί να παραμείνει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Σλοβένος, που το καλοκαίρι του 2014 πήγε από την Μπενφίκα στη Ατλέτικο Μαδρίτης για 16 εκατομμύρια ευρώ, ακολουθείται από τον Ισπανό Νταβίντ Ντε Χέα (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και τον Βέλγο Τιμπό Κουρτουά (Τσέλσι).