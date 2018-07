Η συγκινητική κίνηση της εθνικής Κροατίας για τα παιδιά της Ταϊλάνδης (photo)

Όλη η υφήλιος παρακολουθούσε με αγωνία τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για να απεγκλωβίσει τους 12 πιτσιρικάδες ποδοσφαιριστές και τον προπονητή τους που παγιδεύτηκαν σε υποβρύχιο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη. Μετά από 18 ολόκληρες μέρες στο σπήλαιο Ταμ Λουάμ, οι διασώστες έβγαλαν τους «Αγριόχοιρους» χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα.

Το θέμα ευαισθητοποίησε τους πάντες, τόσο τον καλλιτεχνικό κόσμο που εμπνεύστηκε από την ιστορία όσο και τον αθλητικό. Η κροατική ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα στείλει δώδεκα φανέλες των δευτεραθλητών κόσμου στα νεαρά παιδιά, αποδεικνύοντας έτσι ένα πνεύμα αλληλεγγύης.

?? Croatian Football Federation sends 12 national team jerseys to young footballers in @FAThailand who were saved in the recent cave rescue operation. ??#BeProud #Croatia #Family pic.twitter.com/Xc6PadgyvF