Σκάει μεγάλη «βόμβα» με Εμπαπέ - Διαψεύδει η Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Γάλλος στράικερ που αποτελείωσε την Αργεντινή στη φάση των «16» του Μουντιάλ είναι έτοιμος για την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν με μυθικό ποσό!

Ο Εμπαπέ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα τον Γάλλο δημοσιογράφο Baptiste Ripart που έριξε «βόμβα» στα social media που ξεπερνάει ακόμα και το τρελό «μπαμ» της Παρί με τον Νεϊμάρ.

Και αυτό διότι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Baptiste Ripart η Ρεάλ τινάζει την μπάνκα στον αέρα για χάρη του Γάλλου στράικερ προσφέροντας 272 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Πενήντα εκατομμύρια περισσότερα δηλαδή από όσα δαπάνησε η Παρί για να φέρει τον Νεϊμάρ στο Παρίσι από την Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πάντως διαψεύδει τις αυτές τις πληροφορίες. Εξέδωσε μάλιστα και ανακοίνωση με την οποία ανέφερε: «Με αφορμή τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υποτιθέμενη συμφωνία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κιλιάν Μπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης δηλώνει ότι είναι απολύτως αναληθείς. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κάνει καμία πρόταση ούτε στην Παρί Σεν Ζερμέν ούτε στον ποδοσφαιριστή και λυπάται για τη σύγχυση που προκαλούν οι πληροφορίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Πλέον μένει να δούμε τι θα συμβεί στο τέλος της «ημέρας». Βλέπετε τη «βόμβα» αποκαλύπτει αυτός που έβγαλε στη φόρα την παραμονή του Γκριεζμάν στην Ατλέτικο Μαδρίτης όταν όλοι «έβλεπαν» μεταγραφή του στην «Μπάρτσα».

English ??: Real Madrid has agreed a 272M € deal for Mbappé. They will pay the transfer in 4 payments.