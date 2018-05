Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ήδη ξεκινήσει να… κινούνται στους ρυθμούς του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου το απόγευμα του Σαββάτου (12/5) θα αντιμετωπίσουν την Ένωση στο ματς που θα κρίνει τον δεύτερο τίτλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης έδωσε στην δημοσιότητα το πρόμο βίντεο για τον τελικό και έστειλε το σύνθημα. «We meet again. One more time. The final. We are ready to fight. We never give up. Dare to dream», είναι τα μηνύματα που υπάρχουν στο βίντεο.

