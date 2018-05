ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αναζητώντας στην Ελβετία τα ίχνη της Pan Asia (photos)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αδημονεί, μετρώντας αντίστροφα να περάσουν οι μέρες, ώστε να αποτελέσει παρελθόν ο Γιάννης Αλαφούζος από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών στην Pan Asia Investments, εταιρεία που εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Ελβετία. Σύμφωνα, τουλάχιστον, με όσα επίσημα στοιχεία γνωρίζουμε, ελάχιστα είναι η αλήθεια, από την πρώτη εμφάνισή της στο ελληνικό κοινό, με τη δημοσιοποίηση της ονομασίας και της έδρας της, στο MoU που αρχικά είχε υπογραφεί ανάμεσα στον Πάιρο Πιεμπονγκσάντ και τον Γιάννη Αλαφούζο. Το έγγραφο που δημοσιοποίησε στις 17 Απριλίου η ιστοσελίδα Sdna, εμφανίζει ως Ρarties της συμφωνίας την εταιρεία PAN ASIA INVESTMENTS. «A company incorporated and validy existing under the laws of Switzerland with its registered address at: 21 Bahnhofstrasse, 6300, Zug, Switzerland». Σε απλά ελληνικά, η PAN ASIA Investments έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας και έχει ως καταστατική διεύθυνση της έδρας της, την οδό Bahnhofstrasse 21, στην περιοχή Ζουγκ.

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης των Ταϊλανδών στο Παναθηναϊκό προσκήνιο και της επίσημης εκδήλωσης του ενδιαφέροντος για την εξαγορά της πράσινης ΠΑΕ, υπήρξαν αρκετές απορίες αναφορικά με την ακριβή δράση, την ταυτότητα, τους χρηματοδότες και φυσικά τους μετόχους που απαρτίζουν την PAN ASIA Investments. Απορίες που είναι βέβαιο ότι μέσα στα επόμενα 24ωρα θα λύσει ο σημερινός ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, δίνοντας στη δημοσιότητα προς ενημέρωση των εκατομμυρίων οπαδών του Παναθηναϊκού, όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου ο κόσμος του τριφυλλιού να γνωρίζει όχι μόνο ποιος μπορεί να είναι ο broker ή εκπρόσωπος ή μπροστινός ενός επενδυτικού σχήματος που φέρεται να έχει ως… όχημα μια εταιρία υπό την ονομασία PAN ASIA Investments, αλλά ποιοι είναι οι πραγματικοί χρηματοδότες, από πού θα προέλθουν στην ΠΑΕ και το μετοχικό της κεφάλαιο τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν υποσχεθεί. Και φυσικά με ποιο νομικό καθεστώς θα είναι όλα τα παραπάνω νόμιμα στην πατρίδα μας, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός τα προβλήματα της απαξίωσης και της διάλυσης. Καθαροί λογαριασμοί από την πρώτη κιόλας στιγμή, ώστε να μην αναζητά κανείς στη συνέχεια «φαντάσματα» και εταιρείες της μιας λίρας…

Προς αυτή και μόνο της κατεύθυνση, το Οnsports ξεκίνησε μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα, με μόνο στόχο να «φωτίσει» τις όποιες άγνωστες πτυχές της παρουσίας της Pan Asia Investments στο Παναθηναϊκό προσκήνιο, ώστε να δοθούν κάποιες πρώτες απαντήσεις, μέχρι ο Γιάννης Αλαφούζος ως έχει υποχρέωση ενημερώσει με κάθε επισημότητα για την ύπαρξη, το προφίλ και όσα κρύβονται πίσω από τον Παϊρόζ Πιεμπονγκσάντ.

Αυτοψία στα… γραφεία

Για το λόγο αυτό μάλιστα, απεσταλμένος του Onsports στο Ζουγκ της Ελβετίας, έφτασε στη διεύθυνση που σύμφωνα με το αρχικό MoU που υπέγραψαν Αλαφούζος και Πιεμπονγκσάντ, αποτελεί την καταστατική έδρα της Pan Asia Investments. Όπως θα δείτε και από τις φωτογραφίες, αλλά όπως προέκυψε και από την επιτόπια έρευνά μας στο καντόνι του Ζουγκ, δεν υπάρχει καμία απολύτως φανερή ένδειξη περί ύπαρξης της Pan Asia στο συγκεκριμένο κτήριο.

Στους τρεις ορόφους του κτηρίου, όπως θα δείτε και στο φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύουμε κατ’ αποκλειστικότητα, στεγάζονται συνολικά εννέα μητρικές εταιρείες, οι οποίες «φιλοξενούν» δεκάδες άλλες, μικρότερες, αλλά σε καμία από αυτές δεν εμφανίζεται πουθενά η Pan Asia.

Οι εταιρείες που εδρεύουν στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί ως έδρα και της Pan Asia (21 Bahnhofstrasse, 6300, Zug, Switzerland) είναι οι ακόλουθες:

1. SIG Fiduciaire | Accountants and company formation in Switzerland

Company formation in Geneve, Zug, Zurich, Lugano and Basel. Incorporate your company in Switzerland with the help of local registration experts. (Εταιρεία συμβούλων για ένταξη εταιρειών στην Ελβετία

2. About our corporate services in Switzerland | STAX AG

STAX AG is a company with a wide experience concerning corporate services, such as bookkeeping, registering a company, tax planning and more. (Εταιρεία συμβούλων για ένταξη εταιρειών στην Ελβετία, φορολογικός σχεδιασμός, υπηρεσίες λογιστηρίου )

3. KMG CONFLICT MANAGEMENT GARIBOVIC

We solve your conflicts

in the field of school, in the family, with authorities, judiciary, employers and employees. You are right here! KMG the dynamic enterprise is dedicated to conflict resolution. (Διαιτητική εταιρεία επίλυσης διαφορών)

4. Tebor Treuhand AG – Deutsch Creative Shop

Εταιρεία συμβούλων

5. Swissintegrity AG

Swissintegrity Ltd - English

Swissintegrity Ltd. is a Swiss AG (Aktiengesellschaft) based in Zug specialized on the relocation of persons and on the set up and administration of enterprises in Switzerland. Founded in 1987 dispose of a team of specialists with proven expertise in tax, accounting, auditing and financing as well as in strategy consulting (Εταιρεία συμβούλων για επανεγκατάσταση ατόμων και εταιρειών στην Ελβετία, στρατηγικός σχεδιασμός και οικονομικές υπηρεσίες).

6.Trium Corporate Finance

trium corporate finance has been incorporated in early 1998. we plan, structure and execute a wide range of financing and M&A Transactions primarily in the mid-market segment. We have been working on Cross Border Transactions since mid-1990s, Performing Mergers, Acquisitions, Debt Solutions, Distressed Assets (Εταιρεία οικονομικών υπηρεσιών, συγχωνεύσεων, εξαγορών κοκ)

7. Pebex AG: Executive Headhunters and jobs | Experteer

Pebex AG offers through its Headhunter network over 17 jobs in Electrical, Electronic and Mechanical Engineering, Information Technology, Life Science (Εταιρεία headhunting για στελέχωση εταιρειών).

Κανένα «ίχνος» στο… διαδίκτυο

Καθώς είναι σύνηθες το φαινόμενο για εταιρείες να αλλάζουν καταστατική έδρα απ’ τη μια νύχτα στην άλλη (σίγουρα όχι για τις σοβαρές) και από τη στιγμή που η Pan Asia μπήκε στη ζωή των οπαδών του Παναθηναϊκού εντελώς ξαφνικά και αποφασισμένη να επενδύσει πολλά εκατομμύρια ευρώ, θεωρήσαμε βέβαιο ότι θα μπορούσαμε, έστω, να εντοπίσουμε τα ίχνη της μέσω διαδικτύου.

Μάταια…

Με κάθε πιθανή ονομασία, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στο έγγραφο της αρχικής συμφωνίας που είχαν Αλαφούζος και Πιεμπονγκσάντ, οι προσπάθειες αναζήτησης επίσημων στοιχείων στο αντίστοιχο ΓΕΜΗ του καντονίου του Zug, αλλά και στο αντίστοιχο ομοσπονδιακό ΓΕΜΗ της Ελβετίας, δεν απέδωσαν καρπούς

Αναζήτηση στο ΓΕΜΗ του καντoνίου του Zug για εταιρείες με την επωνυμία Pan Asia, χωρίς αποτέλεσμα.

Αναζήτηση στο ΓΕΜΗ του καντoνίου του Zug για εταιρείες με την επωνυμία Panasia, χωρίς αποτέλεσμα.

Αναζήτηση στο ομοσπονδιακό ΓΕΜΗ της Ελβετίας για εταιρείες με την επωνυμία Pan Asia, χωρίς αποτέλεσμα.

Αναζήτηση στο ομοσπονδιακό ΓΕΜΗ της Ελβετίας για εταιρείες με την επωνυμία Panasia, επιστρέφει μόνο μία εταιρεία με παρεμφερή επωνυμία, εντελώς άσχετη.

Τα στοιχεία της παραπάνω άσχετης εταιρείας.

Αλφαβητική αναζήτηση στο ΓΕΜΗ του καντoνίου του Zug δείχνει την απουσία εταιρειών με τις λέξεις "Pan Asia" ή "Panasia" στην επωνυμία τους.

Αλφαβητική αναζήτηση στο ΓΕΜΗ του καντoνίου του Zug δείχνει την απουσία εταιρειών με τις λέξεις "Pan Asia" ή "Panasia" στην επωνυμία τους.

Αλφαβητική αναζήτηση στο ΓΕΜΗ του καντoνίου του Zug δείχνει την απουσία εταιρειών με τις λέξεις "Pan Asia" ή "Panasia" στην επωνυμία τους.

Αναζήτηση στο ΓΕΜΗ του καντoνίου του Zug με βάση τη δηλωμένη από την εταιρεία διεύθυνση, χωρίς αποτέλεσμα

Εντοπισμός στην… Κίνα!



Είναι χαρακτηριστικό της έρευνας που κάναμε και μέσω διαδικτύου πως το μόνο αποτέλεσμα που εντοπίστηκε για εταιρεία ανά τον κόσμο με επωνυμία που πλησιάζει σε εκείνη της Pan Asia (δεν είναι ακριβώς η ίδια) είναι η Pan Asia Investment & Management Co, η οποία δεν έχει έδρα την Ελβετία, αλλά την Κίνα…

https://www.bloomberg.com/profiles/companies/PAIMCZ:CH-pan-asia-investment-&-management-co



Εν αναμονή εξελίξεων…

Από όλα τα παραπάνω ευρήματα ή αν προτιμάτε τα… μη ευρήματα της έρευνας σχετικά με την παρουσία και τη δράση της Pan Asia, εκείνο που ξεκάθαρα πιστοποιείται δεν είναι άλλο από την αναγκαιότητα που πλέον μοιάζει να μετατρέπεται σε επιτακτική ανάγκη, για να πέσει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση αγοραπωλησίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Και αυτό είναι απόλυτα βέβαιο, σύμφωνα και με όσα φέρεται να διαρρέει στο περιβάλλον του ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος, πως θα το πράξει ίσως και τα επόμενα 24ωρα ο σημερινός ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Για να μάθει όλος ο κόσμος του τριφυλλιού ποιος ή ποιοι θα είναι οι πραγματικοί νέοι ιδιοκτήτες της ποδοσφαιρικής ομάδας. Αν υπάρχουν τέτοιοι, μέχρι τις 30 Ιουνίου…