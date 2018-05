Αποθέωση Βενγκέρ στο «Εμιρεϊτς» (video)

Οσες... γκρίνιες κι αν άκουσε στα τελευταία χρόνια της μακράς θητείας του στην Αρσεναλ, ο Αρσέν Βενγκέρ γνώρισε σήμερα την αποθέωση από τους φίλους της λονδρέζικης ομάδας, στο τελευταίο του παιχνίδι στο «Εμιρεϊτς».

Ο Αλσατός τεχνικός, που αποχωρεί στο τέλος της σεζόν μετά από 22 χρόνια στους «κανονιέρηδες», είδε ένα γήπεδο να φορά φανέλες που έγραφαν στα γαλλικά «Ευχαριστούμε Αρσέν», ενώ οι ποδοσφαιριστές της Αρσεναλ, αλλά και της Μπέρνλι, παρατάχθηκαν αντικρυστά και δημιούργησαν ένα διάδρομο, μέσα από τον οποίο πέρασε ο Βενγκέρ.

«Περιμένω ότι αυτή η μέρα θα κυριαρχείται από λύπη. Είναι το τέλος μιας μακριάς ιστορίας για εμένα και την Αρσεναλ. Αλλά είμαι επίσης ευγνώμων που καθοδήγησα αυτό το σύλλογο για τόσο πολλά χρόνια», αναφέρει ο Γάλλος προπονητής, σε μήνυμά του στο επίσημο match programme, ενώ το αντίστοιχο μήνυμα της διοίκησης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «... η εποχή Βενγκέρ ήταν μία εποχή που οι φίλοι της Αρσεναλ δεν θα ξεχάσουν ποτέ».

A wonderful reception from the Arsenal faithful for Arsène Wenger's final home match. Wenger, his classy self until the end, shakes hands with the officials & Sean Dyche during his own guard of honour. pic.twitter.com/rEwJpXSR0c