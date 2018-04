Αξίζει να το δεις: Οπαδοί της Γιουβέντους και της Νάπολι συναντήθηκαν και ΔΕΝ πλακώθηκαν! (video)

Κυκλοφορεί εδώ και μερικές ώρες ένα video το οποίο έχει γίνει viral σε χρόνο dt. Και πως να μην συμβεί αυτό όταν λίγο πριν το ντέρμπι τίτλου στο Τορίνο ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Νάπολι, οπαδοί των δύο ομάδων συναντήθηκαν στο δρόμο.

Ναι, στην Ελλάδα θα ξέρατε ήδη την συνέχεια. Αλλά όχι. Δεν έπεσε ξύλο. δεν πλακώθηκε κανείς. Δεν είχαμε τραυματίες. Έγινε το απρόσμενο. Ενώθηκαν, αγκαλιάστηκαν και τραγούδησαν μαζί συνθήματα!

Απίστευτο κι όμως αληθινό.

This is what happens when Napoli fans & Juventus fans walk down the same street in Torino ?



?️ IG/trollserieatim pic.twitter.com/X3iFZucfUj