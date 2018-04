«Κόλαση» το Φενερμπαχτσέ-Μπεσίκτας - Οριστική διακοπή, τραυμάτισαν στο κεφάλι τον Γκιουνές!

Από ρήψη αντικειμένου στο 56ο λεπτό του αγώνα Φενερμπαχτσέ-Μπεσίκτας στο "Σουκρού Σαράτσογλου" τραυματίστηκε στο κεφάλι ο τεχνικός της Μπεσίκτας, Σενόλ Γκιουνές, με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά η ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Τουρκίας. Ο Σενόλ Γκιουνές σωριάστηκε στο έδαφος και άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν πέντε ράμματα στο κεφάλι. Το πρώτο ματς στη "Vodafone Arena" είχε λήξει ισόπαλο 2-2.

Fenerbahce fans throw the chair to Beşiktaş's coach Şenol Güneş.. That is Football Terorism..!!! pic.twitter.com/5nDGdmnPck