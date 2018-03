Δεν άντεξε τον διασυρμό από την Ισπανία ο Μέσι - Έφυγε από το γήπεδο μετά την εξάρα (video)

Η Ισπανία έκανε σκόνη και θρύψαλα την Αργεντινή την οποία και διέσυρε με 6-1 σε φιλικό παιχνίδι.

Το σοκ της έκτασης του σκορ και η ανωτερότητα των «φούριας ρόχας» -ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο- ήταν μεγάλο για την «αλμπισελέστε» που ανάγκασε ακόμα και τον Λιονέλ Μέσι να δείξει με τον πλέον ενδεικτικό τρόπο την απογοήτευσή του.

Ο Αργεντινός αστέρας που δεν αγωνίστηκε, έφυγε από το γήπεδο πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα αποχώρησε μετά το 74' όταν και ο Ίσκο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και παράλληλα πέτυχε χατ τρικ.

Τελευταία φορά που η Αργεντινή είχε δεχθει έξι γκολ ήταν το 2009 από την Βολιβία.

Τα γκολ του αγώνα:

Η αντίδραση του Μέσι:

Messi after watching Argentina get battered 6-1 by Spain. ?? pic.twitter.com/9POMeKbWVU