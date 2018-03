Εκπρόσωπος Redstone: «Με αυτό το πρότζεκτ θα αλλάξει ο Παναθηναϊκός και η Αθήνα»

Αμέσως μετά την γραπτή προσωπική δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για το μέλλον της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του ΟΑΚΑ,

ο νόμιμος εκπρόσωπος της «REDSTONE», Mark Alexander τόνισε τα εξής με δική του δήλωση:

«Όλοι μαζί φτάσαμε σε συμφωνία η οποία θα αποφέρει πολύ περισσότερα από το να χτίσουμε απλά το νέο «σπίτι» του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί, το "Athens Alive" θα επαναπροσδιορίσει το επαγγελματικό και ψυχαγωγικό τοπίο της Αθήνας. Θα συμπεριλαμβάνονται γραφεία παγκόσμιου επιπέδου, ξενοδοχεία και συνεδριακές εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής, καταστήματα, άλσος, χώροι για ερασιτεχνικά σπορ και σημαντικά φραντσάιζ των δημοφιλών σπορ, χώροι περιπάτου και διασκέδασης τέτοιοι που θα ανταγωνίζονται τον οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο» και κατέληξε λέγοντας:

«Η εξέλιξη και η ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας απαιτεί ισχυρούς δεσμούς αφοσίωσης από τους δημόσιους και ιδιωτικούς συμμετέχοντες και αυτό είναι που επιζητούμε να συμβεί».

«We have together outlined a deal that will do far more than build a new home for Panathinaikos FC. When it’s done, Athens Alive will redefine Athens’ business and entertainment landscape.

We will have incorporated a world-class offices, hotel and conference facility, leisure, retail, restaurants, parkland, amateur sport and major sports franchises into an exciting, walkable sports and entertainment district that will rival anything in the world.

Development of this scale requires strong commitments from both private and public partners, and that’s exactly what we are seeking to build»