Η ανταλλαγή της χρονιάς είναι γεγονός: Επίσημο το trade Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ για Σάντσες!

Η μεγάλη ανταλλαγή που «μύριζε» εδώ και καιρό στο Νησί έγινε πραγματικότητα με τους Αλέξις Σάντσες να Χένρικ Μιχιταριάν να αλλάζουν «στρατόπεδα» και επίσημα πλέον.

Πιο συγκεκριμένα τόσο ο Χιλιανός όσο και ο Αρμένιος μετακόμισαν σε Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ αντίστοιχα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη", τόνισε ο Χιλιανός και συνέχισε: «Έχω περάσει 3.5 υπέροχα χρόνια στην Άρσεναλ και φέρνω μαζί μου πολύ θετικές αναμνήσεις από αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και τους οπαδούς του. Δεν μπορούσα να αρνηθώ να παίξω σε αυτό το γήπεδο και να δουλέψω με τον Ζοζέ Μουρίνιο» ήταν τα πρώτα λόγια του Σάντσες μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, επειδή πάντα ονειρευόμουν να αγωνιστώ για την Άρσεναλ. Τώρα που είμαι εδώ, θα βάλω τα δυνατά μου γι' αυτόν τον σύλλογο, ώστε να γράψει ιστορία», δήλωσε ο Μιχιταριάν.

«Ο Χενρίχ αποτελεί έναν πολύ ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή. Δημιουργεί ευκαιρίες, αμύνεται καλά, μπορεί να διανύσει αποστάσεις και είναι πολύ αφοσιωμένος επίσης. Πρέπει να πω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία», πρόσθεσε ο Αρσέν Βενγκέρ για τον καινούργιο παίκτη του.

Love that, @HenrikhMkh - we're delighted to have you here ? pic.twitter.com/PDABMfhsNx