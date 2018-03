Έσκασε η «βόμβα»: Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Κουτίνιο

Ο Φιλίπε Κουτίνιο ανήκει πλέον στην Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί και η Λίβερπουλ τα βρήκαν σε όλα και ο Βραζιλιάνος γράφει ιστορία καθώς είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των «μπλαουγκράνα»

Οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου άσου έναντι 120 εκατομμυρίων ευρώ, συν 40 εκατομμύρια ευρώ υπό τη μορφή μπόνους, για την υπογραφή πενταετούς συμβολαίου.

