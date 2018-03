Ο τερματοφύλακας της Μπενεβέντο έβγαλε νοκ άουτ τη Μίλαν! (video)

Νέο σοκ για τη Μίλαν, η οποία δεν κατάφερε να νικήσει στην έδρα της ουραγού της βαθμολογίας, Μπενεβέντο (2-2), η οποία σήμερα κατέκτησε τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα! Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο προηγήθηκε με τα γκολ των Μποναβεντούρα (38') και Κάλινιτς (57'), οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει προσωρινά στο 50ο λεπτό με τον Πούσκας και στο 95' έκαναν την έκπληξη με γκολ του τερματοφύλακα, Μπρινιόλι!

Benevento win their first point of Serie A in the last minute against AC Milan! Who else but the goalkeeper. Scenes. pic.twitter.com/EjIwm9EzAE