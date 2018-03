2 χρόνια χωρίς εσένα . Θα ήταν όμορφο όλο αυτο να ήταν ένα διάλειμμα οπως στην φωτογραφία και να επέστρεψες πίσω αλλα δυστυχώς δεν είναι . Την πραγματικότητα είναι δύσκολο να την αποδεχτείς αλλα πρέπει να συνεχίζω να κοιτάω μπροστά . Το σωματείο σου @savemoras συνεχίζει και είμαι σίγουρος οτι εισαι περήφανος για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα και Ιταλία που συνεχίζουν να δίνουν το μήνυμα που ηθελες "Γίνε δότης μυελού τον οστών " www.savemoras.com Για μένα θα εισαι πάντοτε ο μεγάλος μου αδελφός !! ❤️ Sono passati 2 anni senza di te . Sarebbe stato bello che tutto questo è una pausa come nella foto però non e. La realtà e difficile accettarla però devo continuare a guardare avanti. La tua fondazione @savemoras si va avanti e sono sicuro che sei orgoglioso di tutte le persone in Grecia e italia che continuano a dare il messaggio che volevi "diventa donatore di midollo osseo" www.savemoras.com Per me sarai sempre il mio grande fratello ❤️ #savemoras #savealife #donatebonemarrow #donate #midolloosseo #saveμορας @savemoras #ενημερωση #χαρισεζωη #γινεδοτηςμυελουτωνοστων

