Στο Confederations Cup ο Τζημόπουλος!

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νέας Ζηλανδίας, Άντονι Χάντσον ανακοίνωσε την τελική 23άδα που θα παίξει στο Confederations Cup. Οι Νεοζηλανδοί αντιμετωπίζουν στον 1ο Όμιλο του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών την διοργανώτρια Ρωσία, την Πορτογαλία και το Μεξικό και ανάμεσα στους εκλεκτούς είναι και ο Θέμης Τζημόπουλος.

Ο αρχηγός του ΠΑΣ Γιάννινα αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της Νέας Ζηλανδίας και δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μια τέτοια δοκιμασία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας. Αντίθετα θα απουσιάζει ο αρχηγός Γουίνστον Ριντ λόγω τραυματισμού.

Πριν την αναχώρηση όμως για την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, θα αγωνιστεί απέναντι στην Λευκορωσία και σε φιλικό ματς που θα διεξαχθεί στο Μινσκ στις 12 Ιουνίου.

Αναλυτικά η αποστολή (ομάδα, χώρα, συμμετοχές, γκολ):

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Stefan Marinovic (SpVgg Unterhaching, Germany) 15, 0

Tamati Williams (RKC Waalwijk, Netherlands) 1, 0

Glen Moss (Newcastle Jets, Australia) 29, 0

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Andrew Durante (Wellington Phoenix, New Zealand) 16, 0

Thomas Doyle (Wellington Phoenix, New Zealand) 5, 0

Storm Roux (Central Coast Mariners, Australia) 7, 0

Michael Boxall (SuperSport Utd, South Africa) 23, 0

Kip Colvey (San Jose Earthquakes FC, USA) 9, 0

Themi Tzimopoulos (PAS Giannina FC, Greece) 10, 1

Deklan Wynne (Vancouver Whitecaps FC, Canada) 8, 0

Sam Brotherton (Sunderland AFC, England) 7, 0

Tommy Smith (Ipswich Town FC, England) 32, 2

Dane Ingham (Brisbane Roar FC, Australia) 1, 0

ΜΕΣΟΙ

Bill Tuiloma (Marseille, France) 17, 0

Clayton Lewis (Auckland City FC, New Zealand) 9, 0

Michael McGlinchey (Wellington Phoenix, New Zealand) 43, 4

Ryan Thomas (PEC Zwolle, Netherlands) 10, 2

Marco Rojas (Melbourne Victory FC, Australia) 33, 5

Alex Rufer (Wellington Phoenix, New Zealand) 3, 0

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Chris Wood (c) (Leeds Utd, England) 48, 19

Monty Patterson (Ipswich Town FC, England) 10, 1

Shane Smeltz (Borneo FC, Indonesia) 54, 24

Kosta Barbarouses (unattached) 38, 3