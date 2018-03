Ο Ντρογκμπά έγινε… παίκτης-πρόεδρος!

Την επιστροφή του Ντρογκμπά στο ποδόσφαιρο την γνωρίζαμε, αυτό που δεν ξέραμε είναι πως Ιβοριανός θα έχει διπλό ρόλο!

Συγκεκριμένα, ο Ντιντιέ Ντρογκμπά θα αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία των ΗΠΑ και την Φίνιξ Ράιζινγκ, ενώ παράλληλα θα είναι και συνιδιοκτήτης της ομάδας.

«Το να είσαι ποδοσφαιριστής και ιδιοκτήτης ταυτόχρονα στην ίδια ομάδα είναι σίγουρα ασυνήθιστο, αλλά θα είναι συναρπαστικό» δήλωσε εμφανώς ενθουσιασμένος ο Ντιντιέ.

«Θέλω να συνεχίσω να παίζω παρά το γεγονός ότι κοντεύω τα 40, και είναι σημαντικό για εμένα να προετοιμάζομαι για την καριέρα μου μετά την ζωή μου ως ποδοσφαιριστής» υπογράμμισε ο Ιβοριανός επιθετικός ο οποίος έχει να αγωνιστεί από τον Νοέμβρη όταν και έπαιζε για την Μόντρεαλ Ίμπακτ.

«Είχα προτάσεις από την Κίνα και την Αγγλία από την Πρέμιερ Λιγκ αλλά και την Τσάμπιονσιπ αλλά ήταν μόνο για την θέση του ποδοσφαιριστή» αποκάλυψε τέλος ο Ντρογκμπά, στην εκπομπή για το αγγλικό πρωτάθλημα, Premier League Show.

Happy to announce I have signed with @PHXRIsingFC and will be part of the ownership group hoping to take Phoenix to the MLS #Drogba2PHX pic.twitter.com/h1eefmqgJL