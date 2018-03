MVP ο Δεληγιαννίδης

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, αναφέρει:

«Ο ΠΑΟΚ πήγε στην Ελευσίνα με μοναδικό στόχο την νίκη, και μάλιστα με πολλά τέρματα, προκειμένου να κατακτήσει την πρωτιά του ομίλου. Ο Βλάνταν Ίβιτς επέλεξε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν πολύ μέχρι τώρα στην σεζόν, και αυτοί τον δικαίωσαν, καθώς μπορεί στο πρώτο μέρος να μην κατάφεραν να βρουν δίχτυα και να σπατάλησαν 15 τελικές προσπάθειες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε το ξέσπασμα. Ο δείκτης του σκορ σταμάτησε στο 0-7 και ο Δικέφαλος προκρίθηκε ως πρώτος στην επόμενη φάση του θεσμού.

Σε ένα παιχνίδι που δεν υστέρησε κανείς, ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις. Ο νεαρός παίκτης του ΠΑΟΚ, κλήθηκε να καλύψει την θέση του αριστερού μπακ για πρώτη φορά στην καριέρα του, και τα κατάφερε μια χαρά. Χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στα αμυντικά του καθήκοντα, ο Δεληγιαννίδης ασχολήθηκε κυρίως με το δημιουργικό κομμάτι, όντας ο παίκτης που μοίρασε τις ασίστ σε Κλάους και Περέιρα , για τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας, ενώ και το γκολ του Κουλούρη , προήλθε από φάση που ξεκίνησε ο ίδιος.

Το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App αντάμειψε τον νεαρό άσο και τον έχρισε ως Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης στην Ελευσίνα, με ποσοστό 49,25%, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Δημήτρη Πέλκα , τον μοναδικό που κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα».