Η συνάντηση της ζωής του! Ο μικρός Αχμάντι γνώρισε επιτέλους τον Μέσι! (photos+videos)

Ο νεαρός Αφγανός που έγινε… viral φορώντας μία σακούλα με το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ, μια και η οικογένειά του δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να του αγοράσει μία… κανονική εμφάνιση. Η ιστορία του… ανάγκασε τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα και τον Λιονέλ Μέσι να του στείλουν, τον Φεβρουάριο, δώρο με δύο εμφανίσεις, μία των Καταλανών και μία της εθνικής ομάδας του Λατίνου άσου και μία μπάλα.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής του, μια και την Τρίτη (13/12) στο πλαίσιο του φιλικού της Μπαρτσελόνα με την Αλ Αχλί, την κορυφαία ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στην Ντόχα, ο μικρός Μουρτάζα Αχμάντι, γνώρισε το είδωλό του και μπήκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, η αγάπη του για τον Αργεντινό ήταν τόσο μεγάλη, που δεν τον άφησε λεπτό, όχι μόνο κατά την είσοδο των δύο ομάδων, αλλά και στα… διαδικαστικά πριν από την σέντρα, βάζοντας την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου.

Δείτε τα συγκινητικά βίντεο και τις φωτογραφίες…

Remember Murtaza Ahmadi? The guy whose pic wearing a Messi shirt made of plastic went viral.

He met Messi today.



pic.twitter.com/m6XFljta80