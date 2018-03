ΣΟΚ! Τραγικός θάνατος διεθνή άσου της Αργεντινής (photos)

Ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην ομάδα φούτσαλ της Μπόκα Τζούνιορς και ήταν διεθνής με το αντίστοιχο «συγκρότημα» της «αλμπισελέστε» και το βράδυ της Τρίτης σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία στο μετρό του Μπουένος Άιρες.

Ο εκλιπών προσπάθησε να φτιάξει το air condition στο μετρό της πρωτεύουσας και σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τον χώρο του futsal στην πατρίδα του. Ήταν μόλις 24 ετών και αγωνιζόταν ως πίβοτ στην Μπόκα Τζούνιορς.

#RIP Matías Kruger, Boca Juniors & @Argentina futsal player who died due to electric shock while on duty repairing the Buenos Aires subway. pic.twitter.com/qsOsNNghdJ